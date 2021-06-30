Крымские медики выявили в регионе два новых штамма коронавируса

Исследования подтвердили наличие в Крыму индийского и британского штаммов коронавируса, - сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"По результатам секвенирования на территории Крыма выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вирусом. Идет смешанное циркулирование", - рассказала Пеньковская, передает РИА Новости.

Также коронавирус в регионе стремительно молодеет - сегодня самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет и 30-49 лет. Поражено работоспособное население, - добавила Пеньковская.