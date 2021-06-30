Путин рассказал россиянам о вакцинации

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии в первую очередь ответил на волнующий россиян вопрос об обязательной вакцинации.

Глава государства напомнил о законе 1998 года, в котором говорится об иммунной защите населения. В законе две составляющие - обязательная вакцинация включена в национальный календарь прививок.

Вакцинация против коронавируса могла быть внесена в этот календарь, но депутаты Госдумы не поддержали это, добавил президент. "Вакцинация от коронавируса не является обязательной по общенациональному плану", - отметил он.

Вторая составляющая закона говорит, что в случае эпидемии заболеваемости в отдельных регионах, руководители регионов могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, сообщил президент.

"Именно этой нормой закона воспользовались в регионах. <…> Поэтому неразберихи в России нет, все действует в рамках закона", - подчеркнул Путин.

Затем президенту задали вопрос - планируется ли в России ведение локдауна.

"Это другой вопрос. Действие наших коллег в отдельных 10 регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, падают доходы населения. Вот для того, чтобы этого не случилось, в отдельных категориях и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией", - разъяснил он.

Путин напомнил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. "У нас такая возможность есть, у нас 4 вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение у некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться", - заявил российский лидер.

Он отметил, что в России вакцинацию прошли более 23 млн человек и нет ни одного трагического случая после российских прививок, как после применения AstraZeneca или Pfizer.

Президент рассказал, что сам от привился вакциной "Спутник V". В феврале в гражданском обороте были две вакцины - "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

"Они обе хорошие, современные. <…> Я решил привиться "Спутником V", тем более что вооружение силы у нас прививаются "Спутником", а я, все-таки, Верховный главнокомандующий", - рассказал Путин.

Он добавил, что в его ближайшем окружении есть случаи заболевания коронавирусом после вакцинации, но болеют все очень легко и обходятся без специальных лекарственных препаратов.

"Надо прислушиваться не к людям, которые пользуются слухами, а к специалистам", - сказал Путин и призвал россиян вакцинироваться, чтобы исключить не только тяжелое течение болезни, но и избежать отдаленных последствий заболевания.