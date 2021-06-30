ДГТУ будет выпускать судостроителей

В скором времени Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) начнет готовить специалистов по направлению "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры", - сообщили в вузе.

"В связи с передислокацией Астраханской флотилии в Каспийск возникает потребность в инженерных кадрах, обеспечивающих функционирование судового сектора, как в гражданском направлении, так и в военном. Мы получили лицензию на подготовку специалистов по направлению подготовки бакалавров "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры", профиль – "Судовые энергетические установки", - рассказал ректор вуза Нурмагомед Суракатов, передает "Это Кавказ".

Первых студентов на курс наберут в 2022 году, в рамках новой программы будут готовить кораблестроителей, готовых решать комплексные задачи по проектированию, постройке, ремонту, модернизации и переоборудованию судов и другой морской техники, - говорится в сообщении.

