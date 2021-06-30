День столицы в Нур-Султане пройдет без салюта

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о планах на День столицы в этом году.

По его словам, в первоначальные планы по проведению праздника вмешалась ухудшившаяся ситуация с коронавирусом. "В начале года были планы, но сейчас с учетом требований санитарных врачей все мероприятия в закрытых помещениях переходят в онлайн-формат, многие мероприятия отменены. А на улице (мероприятия) будут проводиться с учетом социальной дистанции и санитарных требований", - рассказал Кульгинов на брифинге, пишет Sputnik Казахстан.

В День столицы в городе будут реализованы социальные проекты: 400 квартир получат очередники, будут введены в эксплуатацию порядка 20 многоквартирных жилых домов дольщиков и свыше 50 благоустроенных дворов, также будет открыт детский сад для незрячих детей.

Кульгинов предупредил, что салюта в этого году на праздник не планируется.

День столицы в Казахстане празднуется 6 июля.