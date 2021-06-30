Власти Крыма могут ввести локдаун в районах-нарушителях

Власти Крыма могут ввести локдаун в тех районах полуострова, в которых бизнес не соблюдает меры по противодействию коронавирусу, - пригрозил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В дальнейшем я предлагаю вплоть до того, что локдауны по регионам вводить. Будем принимать решение, так как ситуация ситуации рознь. В тех регионах, где ни органы власти, ни представители бизнеса не считают необходимым выполнять предписанные меры, будем вводить полное закрытие прямо по регионам. Такой-то регион закрываем полностью, переводим на режим ЧС тотальный и дальше двигаемся. Обращаемся к бизнесу с просьбой, пожалуйста, давайте соблюдать правила", - сказал Аксенов сегодня на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, передает РИА Новости.

Также власти усилят контроль в районах республики, для чего Аксенов поручил главам администраций проводить объезды и контролировать вопрос с работой общепита ночью.

Напомним, показатель заболеваемости коронавирусом в Крыму снова начал расти с начала июня. В мае в республике фиксировалось в среднем около 95 новых случаев заражения, а к концу июня этот показатель достиг отметки в 294 новых случая за сутки.