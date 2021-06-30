В Кремле заявили о том, что США не отказываются от планов по сдерживанию РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Соединенные Штаты не отказались от планов по сдерживанию России. По словам представителя Кремля, это негативно отражается на динамике развития двусторонних отношений.

"Никто – я имею в виду наших американских товарищей – не отказывался от планов по сдерживанию России. Это не может не иметь негативных последствий", - сказал он в интервью Первому каналу.

Напомним, что 16 июля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры, в ходе которых обсудили текущее состояние и перспективы российско-американских отношений.