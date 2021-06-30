Глава ЦИК Грузии Тамар Жвания заявила об отставке

Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания заявила о том, что приняла решение уйти в отставку. Ранее сообщалось, что Жвания неоднократно обвинялась оппозицией в фальсификации результатов прошедших осенью 2020 года парламентских выборов.

"Я хочу сообщить обществу, что приняла решение с 1 июля 2021 года больше не работать в должности председателя Центральной избирательной комиссии Грузии", - написала она в Facebook.

По ее словам, этот шаг даст возможность политическим сторонам избрать нового главу ЦИК на основе обновленного избирательного кодекса, передает ТАСС.