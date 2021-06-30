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Минздрав утвердил правила вакцинации от коронавируса в России

Минздрав утвердил правила вакцинации от коронавируса в России

Временные рекомендации о вакцинации населения России от COVID-19 утверждены Минздравом.

В тексте сообщается, что прививка от коронавируса будет ежегодной после достижения коллективного иммунитета; график иммунизации и количество антител не связаны, для иммунизации не нужно проверять антитела; прививаться можно любой зарегистрированной вакциной; препарат можно сменить, если при первичной вакцинации появились серьезные нежелательные явления.

В России инфицированы более 5,5 млн человек, переболели 5 млн, умерли более 135 тыс человек - за сутки установлен новый рекорд по смертям, 669.

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Вестник Кавказа

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