Коронавирус в России добрался до 5,5 млн человек и установил новый рекорд по смертности

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили более 21 тыс случаев заболевания. Всего в России заражены более 5,5 млн. Умерли за сутки почти 670 пациентов - максимум с начала пандемии.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 042 в 85 регионах, в том числе выявлен активно 2 951 (14%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 5 823, в Московской области - 2 583, в Петербурге - 1 503. В Крыму 294 новых случая заболевания, в Краснодарском крае - 184, в Дагестане - 147, в Ставропольском крае - 142, в Чечне - 44, в Кабардино-Балкарии - 36, в Ингушетии - 27, в Адыгее - 25, в Карачаево-Черкесии - 22, в Северной Осетии - 21.

Суточный прирост составил 0,38%, общее число инфицированных в России достигло 5 514 599 человек.

Выписаны по выздоровлении за сутки 16 356 человек, за весь период - 5 000 393 человека.

Умерли за сутки 669 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 135 214 человек.