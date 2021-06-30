"Новотерской" минералки больше не будет

Завод "Кавминводы" в ставропольском поселке Новотерском, который с 1997 года занимается розливом воды "Новотерская целебная", остановил производство, а с 1 июля завод будет вынужден прекратить свою деятельность.

Причиной остановки завода стал конфликт с Нурет Кайшевой, бывшей женой Владимира Кайшева - председателя правительства Карачаево-Черкесии с 2008 по 2010 год, которая заявила свои права на часть улицы Бештаугорской, ведущей к заводу и санаторию "Минеральные воды-2". Поначалу женщина запрещала проезд только грузовым автомобилям - предприятию пришлось доставлять и забирать продукцию со склада на легковых автомобилях, поскольку, как говорится в документе за ее подписью, грузовики от завода разрушают принадлежащую ей дорогу. Еще в 2018 году работники завода записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь и вернуть дорогу муниципалитету, - выяснило издание "Блокнот".

"В поселке Новотерском Минераловодского округа Ставропольского края дорога по улице Бештаугорской, которая была построена в советское время за государственные деньги, и где расположено наше предприятие АО "Кавминводы" и еще три организации, каким-то образом оказалось в собственности частного лица Кайшевой Нурет Рашидовны. ...Мы и наши семьи пребываем в страхе потерять работу из-за действий этого собственника", - рассказал в обращении представитель коллектива.

"К сожалению, мы не дождались поддержки местных властей, поэтому вынуждены просить вас о помощи", - сообщили 28 июня в инстаграме производителя "Новотерской".

Маркетолог завода Ольга Бойкова заявила, что местные власти не вмешиваются в конфликт и "придерживаются нейтральной позиции". Также она сообщила, что сейчас речь идет о закрытии предприятия.

"На сегодняшний день наше предприятие уже не работает. Вода, которая должна была отгружаться в магазины и торговые сети, законсервирована на территории завода. Линии розлива все стоят, они закрыты. Сотрудники, около 200 человек, остались без работы", - добавила маркетолог.