Как российские танки Южную Корею спасли

Один из величайших парадоксов военного баланса в Корее в том, что Южная Корея использует более совершенные российские танки, чем Северная Корея, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что в 1990-х годах, Россия, унаследовавшая долг СССР Южной Корее в $1,5 млрд, заключила сделку о передаче первоклассной военной техники в обмен на списание 50% долга. Танки Т-80У также были переданы в рамках сделки. В настоящее время у Южной Кореи три ”современных” основных боевых танка: Т-80У и местные К1 и К2. Что же думают корейские танкисты о Т-80У и местных танках, которые были созданы по западной технологии?

Технически Т-80У отстает от К1А1 и К1А2. Танк Т-80У сохранился в относительно базовой комплектации, тогда как К1А1 и К2 были модернизированы за счет достижений корейской оборонной промышленности. В то время как на Т-80У установлен командирский панорамный прицел ”день/ночь” ПНК-4С, на К1А1 и К2 установлены тепловизионные прицелы. Корейская оборонная промышленность выпускает современные снаряды M279 APFSDS для 120-миллиметровых пушек K1A1 и K2, но Т-80У по-прежнему использует импортные российские боеприпасы. У К2 много особенностей, которых нет у Т-80У, поскольку он является одним из новейших ОБТ в мире.

Надежность Т-80У получает меньше одобрения среди южнокорейских военнослужащих. Сообщается, что надежность Т-80У не самая лучшая, хотя она и выше, чем у БМП-3. Хотя часть деталей для Т-80У, например, гусеницы, производятся в Южной Корее, большинство необходимо заказывать из-за границы. Стоимость заказа запасных частей в России неуклонно растет на протяжении многих лет (некоторые из них подорожали в два-три раза в период в 1996-2006 годах), поэтому многие в правительстве Южной Кореи рассматривают возможность избавиться от Т-80У, чтобы сократить расходы на техническое обслуживание.

Но не все так плохо. Корейцы действительно сообщают о некоторых преимуществах перед отечественными танками К1А1 и К2. Турбинный двигатель Т-80У имеет лучшие разгонные характеристики и легче отечественных танков. К сожалению, из-за этого он потребляет больше топлива. Меньший вес по сравнению с отечественным танком также позволяет ему быть более маневренным в горах Кореи.

Военнослужащие, управлявшие Т-80У, редко отзываются о нем хорошо. Меньшее внутреннее пространство по сравнению с K1A1 и K2 кажется менее комфортным, а в артиллерийской стрельбе Т-80У уступает отечественным танкам как по точности, так и по скорости перезарядки.

Однако необходимо учитывать период времени, в течение которого была высказана эта критика. Большинство военнослужащих сравнивали Т-80У с K1A1, который начал поступать на вооружение только в 2001 году. По сравнению с оригинальным танком K1, который был самым продвинутым корейским танком в тот период, Т-80У обладал гораздо большими преимуществами за счет 125-миллиметровой пушки и улучшенной брони. Т-80У был самым современным танком на Корейском полуострове. Отказ от модернизации из-за необходимости импорта деталей и отсутствие желания ”одомашнить” иностранную конструкцию помешали полностью принять Т-80У южнокорейскими военными. В результате в настоящее время корейские танкисты не считают Т-80У самым удобным и современным танком. Но он отлично послужил и даже внес свой вклад в проект K2 Black Panther на ранних этапах его реализации.