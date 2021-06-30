Москвичей порадовали прогнозом погоды на выходные

В Москве в ближайшие выходные установится теплая погода – до плюс 26 градусов, поделилась прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В субботу возможен кратковременный дождь.

По словам Поздняковой, за улучшение погоды будут отвечать область повышенного атмосферного давления. "В ночные часы осадков не ожидается, в дневные часы только в субботу местами возможен небольшой кратковременный дождь", - цитирует РИА Новости.

В вечерние и ночные часы столбики термометров установятся на отметке в плюс 14-16 градусов.