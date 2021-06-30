ЦБ готов простить россиянам долги до осени

Банк России порекомендовал финансовым структурам страны продлить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и предпринимателей в связи с ростом распространения коронавируса, - сообщили в пресс-службе регулятора.

"Банк России рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября 2021 года. Решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам", - говорится в сообщении.

В ЦБ пообещали, что реструктуризация не скажется на кредитной истории заемщика - соответствующие рекомендации даны кредиторам и бюро кредитных историй. Также до 30 сентября 2021 года продлено снятие отраслевых ограничений по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса: накопленный к настоящему моменту времени запас капитала в банковском секторе, а также роспуск буфера по потребительским кредитам позволяют банкам обеспечить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд, - говорится в сообщении.