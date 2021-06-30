В Крыму за сутки коронавирусом заболели 294 человека

За минувшие сутки в Крыму было выявлено 294 случая инфицирования новым коронавирусом, накануне этот показатель был равен 276. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Он пояснил, что из общего количества заболевших 225 выявлены при обращении за медпомощью, 67 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за рубежа.

Ранее Аксенов заявлял, что в республике наблюдается негативная динамика по распространению заболевания.