Мясников рассказал об опасностях красного мяса

Врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" сообщил о том, что употребление красного мяса может быть опасным для здоровья.

"Рак кишечника традиционно идет к мясу. Мы знаем, что мясо, может быть, сегодня не столь виновато в развитии атеросклероза, но фактором риска развития рака кишечника оно остается", - сказал врач, отметив, что мясо в пищу можно употреблять не более двух-трех раз в неделю.

Говоря о замещении мяса вегетарианскими колбасами и сосисками, он отметил, что они "отвратительны на вкус" и, скорее всего, не несут пользы здоровью. Кроме того, по мнению Мясникова, осознанные вегетарианцы не станут питаться продуктами, внешне схожими с мясными.