Аксенов оценил динамику распространения коронавируса в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая динамику распространения коронавирусной инфекции нового типа на полуострое, завил о том, что она негативна, так как только за минувшую неделю в республике было выявлено более 1,7 тыс новых случаев.

"За неделю подтверждено 1726 случаев новой коронавирусной инфекции, 1327случаев – внебольничной пневмонии, зарегистрировано 43 летальных исхода", - сообщил он в ходе заседания Оперштаба по недопущению распространения коронавируса.

Аксенов уточнил, что наиболее сложная ситуация в Симферополе, Ялте и Алуште.