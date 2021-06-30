До 90% туров в Крым, Абхазию и Турцию раскуплены на август

Россияне раскупили почти все туры на курорты Крыма, Абхазии и Турции на вторую половину июля и август, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в интервью РБК.

"Там на вторую половину июля-август практически все приличное уже выкуплено. Загрузка 80-90%. Оставшиеся 10-20% как раз можно будет добрать за счет тех, кто меняет свои планы и вместо Краснодарского края направляется в Турцию, Абхазию или Крым", - отметила Ломидзе.

По ее мнению, эти три направления стали главной альтернативой курортам Кубани, где для туристов ввели ограничения, связанные с вакцинацией.

Еще одним вариантом для замены поездки в Краснодарский край может стать Калининградская область. Там другой климат, но есть море и множество достопримечательностей.