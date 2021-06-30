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Жителей Кубани ждет небывалая жара

Жителей Кубани ждет небывалая жара

Жителей Краснодарского края в ближайшее время ждет небывалая даже для этого южного региона жара, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воздуха достигнет отметки в 35 градусов. В Южном федеральном округе температура выше нормы на семь градусов почти везде", - цитирует его ТАСС. 

Аномально теплая погода с отклонениями от нормы на семь-десять градусов также будет в регионах Северо-Западного, Южного, Дальневосточного федеральных округов, - добавил синоптик.

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Вестник Кавказа

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