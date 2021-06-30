МЭА призывает завершить эру ископаемого топлива

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, в котором излагается сценарий нулевых выбросов к 2050 году, по-прежнему считающийся достижимым. Очевидно, что очередное климатическое предложение не приведет к каким-либо существенным изменениям, пока мир опирается на истощаемые ресурсы. Тем не менее, пишет Modern Diplomacy, прошедшая неделя дала пищу для размышлений аналитикам в области энергетики и экологическим активистам.

За короткий период времени ”зеленые” пополнили свои ряды за счет инвесторов-активистов, национальных судов и международных организаций. Неужели революция на самом деле происходит?

Дорожная карта МЭА

В последние месяцы правительства многих стран пообещали свести к нулю выбросы, что приведет к сокращению глобальных выбросов на 70%. Но некоторые эксперты считают, что ограничение глобального потепления на 1,5°C к 2099 году нецелесообразно, ведь температура на земном шаре уже повысилась более чем на 1°C по сравнению с доиндустриальными уровнями. В последнем отчете МЭА утверждается, что возможно достичь повышения температуры не более чем на 1,5°С, но для достижения этой цели мировая энергетическая система нуждается в масштабных и длительных преобразованиях. Новый сценарий и рекомендации МЭА стали причиной серьезных изменений на энергетических рынках.

Города, промышленность и мобильность

По прогнозам агентства, продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания должны прекратиться к 2035 году. Таким образом, доля электромобилей должна вырасти с 5% от общего объема продаж до не менее 60% новых автомобилей в 2030 году. Кроме того, города и ландшафты должны будут кардинально измениться: к 2050 году 85% всех жилых домов будут климатически нейтральными. Предлагаемое капитальное преобразование промышленной системы - еще более сложная задача. Согласно МЭА, все угольные электростанции должны быть остановлены к 2040 году, если они не будут оснащены технологиями улавливания углерода. Кроме того, производство возобновляемой энергии, которое сейчас составляет около 280 ГВт, должно превзойти отметку в 1000 ГВт. Не говоря уже о том, что энергоэффективность должна улучшаться на 4% в год - в три раза быстрее, чем сейчас.

Производство энергии

Изменения должны сопровождаться значительным ростом зеленых инвестиций с 2 до 5 триллионов долларов в год к 2030 году. Эти деньги помогут разработать экспериментальные технологии, такие как улавливание углерода, водородные электролизеры и высокоэффективное биотопливо для кораблей и самолетов. Более того, правительства должны запретить разведку угля, газа и нефти по всему миру. По словам европейского специалиста по стратегии устойчивого развития, МЭА призывает завершить эру ископаемого топлива.

Мир должен построить 10 промышленных предприятий, оборудованных технологией улавливания углерода, три из которых будет работать на водороде и начнет производить не менее двух гигаватт электроэнергии с помощью электролиза каждый месяц в период между 2030 и 2050 годами. Чтобы понять эти цифры в контексте, в период с 2000 по 2015 год Китай строил 12 промышленных предприятий в месяц. Причем технология электролиза для производства энергии и водорода все еще находится на стадии прототипа.

Корпорации становятся зелеными

Правления корпораций и инвестиционные фонды в Европе и США уже становятся более экологичными. Первым признаком такого изменения стал BlackRock Уоррена Баффета, крупнейший в мире управляющий активами, инвестировавший в климат $8,67 трлн. Фонд заставил лондонскую компанию British Petroleum повысить приверженность делу защиты климата и быстрее достичь нулевых выбросов. Хотя это предложение было отклонено, оно стало ”сигналом того, что все большее число инвесторов” хотят, чтобы BP к 2050 году достигла нулевых выбросов.

Еще одна новость, которая привлекла внимание, касается Royal Dutch Shell, нефтяной компании с капиталом в $140 млрд, базирующейся в Нидерландах. Экологическая группа Milieudefensie подала иск против Shell в голландский суд вместе с более чем 17 тыс. голландских граждан. В акции также участвовали НПО, в частности Greenpeace Netherlands, ActionAid, Both ENDS, Fossielvrij NL, Jongeren Milieu Actief и Waddenvereniging. В итоге судьи решили, что компания должна до конца 2030 года сократить выбросы на 45%. Это первое подобное решение во всем мире, согласно которому нефтяные компании несут ответственность за выбросы своих поставщиков и покупателей.

Говоря об этих событиях, нужно упомянуть Engine No.1, хедж-фонд, владеющий крошечной долей в Exxon Mobil. Несмотря на то, что компания контролирует немногим более $50 млн при общей капитализации компании в $250 млрд, хедж-фонд избрал трех новых членов совета директоров. Кандидаты в Engine No.1 получили признание благодаря поддержке институциональных инвесторов, недовольных неутешительными финансовыми показателями Exxon. Среди них был также BlackRock, второй по величине акционер компании, который поддержал всех трех новых кандидатов Engine No.1.

Между пустыми обещаниями…

Правительства пытаются создать впечатление, что следуют новому зеленому импульсу. Недавно G7, группа богатых либеральных демократий, объявила, что все ”международные инвестиции в неослабевающую угольную промышленность должны немедленно прекратиться”. Это заявление последовало за предыдущими обязательствами почти всех лидеров самых богатых экономик удерживать глобальное потепление в пределах 1,5°С.

Президент США Джо Байден пообещал, что к 2035 году США будут иметь ”нулевой уровень выбросов” и ”климатически нейтральную экономику” к 2050 году. В Великобритании Борис Джонсон запустил план из 10 пунктов по созданию ”зеленых рабочих мест с одновременным приближением к нулевой отметке к 2050 году”. Европейская комиссия изучает меры по достижению целевого показателя климатической нейтральности до 2050 года в рамках Зеленого соглашения, заключенного в декабре 2019 года. Даже Китай уделяет приоритетное внимание роли зеленой энергии в восстановлении после пандемии по мере того, как вирус отступает.

… и благоразумием

Тем не менее в лучшем случае правительства только на словах признают важность зеленых идей и перспектив достижения климатической нейтральности к 2050 году. Нежелание правительств подчиняться растущему давлению по декарбонизации и уменьшению воздействия экономик на окружающую среду довольно разумно. В конце концов, есть много других интересов, которые лица, принимающие решения, не могут игнорировать. Энергетический переход приведет к тому, что все больше рабочих лишатся хорошо оплачиваемых и стабильных рабочих мест в устоявшихся отраслях промышленности. Поскольку в странах с более ”зеленой” экономикой привычных должностей будет меньше, многим придется перейти на временную, плохо оплачиваемую, низкоквалифицированную работу.

Например, в США многие прилагают усилия для защиты добычи, переработки и производства электроэнергии из невозобновляемых источников. Совсем недавно 15 казначейств США пригрозили вывести несколько миллиардов долларов из организаций, отказывающихся от углеводородных компаний. Планы Великобритании вызывают серьезные сомнения, а Китай строит новые угольные электростанции для поддержки роста. Противники предложенного Евросоюзом ”зеленого курса”, утверждают, что он ”не соответствует своему названию”.

Зеленая экономика, но не настолько быстро

Правительства и частные субъекты в равной степени стремятся к более экологически чистому энергетическому будущему. И МЭА посодействовало тем, кто выступает против продолжения использования ископаемого топлива. Однако некоторых целей, поставленных в отчете, практически невозможно достичь, если государства не возьмут на себя соответствующие расходы. Для увеличения продаж электромобилей будет требоваться всё больше массивных станций подзарядки. Между тем декарбонизация жилых домов может оказаться практически невозможной в странах, где реестры собственности устарели - как в развитых, так и в бедных странах. Наконец, закрытие горнодобывающих, перерабатывающих и других видов деятельности, связанных с производством ископаемого топлива, может повлечь за собой огромные социальные издержки. В США такие штаты, как Аляска, Северная Дакота, Техас и Западная Вирджиния, сильно зависят от этих трудоемких секторов. Целые страны сильно зависят от нефтяных и газовых доходов: Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Нигерия, Россия, Венесуэла и многие другие. Даже богатые общества, такие как Норвегия, не собираются отказываться от экспорта нефти.

Дорожная карта агентства важна, поскольку не полагается на непроверенные технологии с отрицательными выбросами, компенсирующие загрязняющую деятельность. Необоснованный оптимизм вызвал множество критических замечаний в отношении предыдущих планов климатической нейтральности. Напротив, рекомендации МЭА в основном продвигают массовое внедрение существующих технологий, таких как энергия ветра и солнца. Тем не менее у правительств отсутствует желание и способность взять на себя финансовые и социальные издержки зеленой революции. Очевидно, что энергетические рынки еще долго будут находиться в подвешенном состоянии.