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Дзюдоисты из Чечни завоевали 7 наград на первенстве СКФО

Дзюдоисты из Чечни завоевали 7 наград на первенстве СКФО

На состоявшемся в Нальчике первенстве СКФО по дзюдо среди юношей до 21 года, чеченские дзюдоисты завоевали семь медалей, информирует региональное Минспорта.

Соревнования состоялись в рамках X летней Спартакиады молодежи России.

Медали "золото" завоевали – Омакаев Сайфулла (в категории 55 кг ), Саидов Юсуп (категория 60 кг), Султан Багаев (категория 73 кг). На втором месте Алаудинов Мовсар (60 кг), бронза досталась Докке Татаеву (66 кг), Абдул-Кериму Тасуеву (81 кг) и Магомеду Дудиеву (90 кг).

Спортсмены, занявшие первые места, получают право принять участие в финале молодежной Спартакиады, которая состоится в августе в Казане.

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Вестник Кавказа

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