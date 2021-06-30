В Крыму ликвидировали мастерскую подпольных оружейников

Сотрудники спецслужб ликвидировали в Крыму подпольную оружейную мастерскую, - сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Отец и сын в своей квартире оборудовали подпольную мастерскую по переделке и реставрации оружия и боеприпасов, извлеченных из грунта в местах ведения боев времен Великой Отечественной войны, а также приобретенных при неустановленных обстоятельствах", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

При обыске в мастерской изъяли около 2 кг взрывчатых веществ и три электродетонатора военного назначения, два самодельных взрывных устройства осколочного действия, патроны к огнестрельному оружию различного калибра, а также предметы, внешне схожие со стрелковым оружием и основными его частями: они направлены на баллистическую экспертизу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение и хранение оружия, боеприпасов и взрывных устройств в составе группы по предварительному сговору", им грозит лишение свободы на срок до восьми лет.