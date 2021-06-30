Дельта-штамм привел к росту заболеваемости в Грузии

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 010 случаев заражения коронавирусом.

Накануне сообщалось о 1 194 случаях - это стало самым высоким показателем за последнее время.

Общее число инфицированных достигло 366 078, сообщается на официальном сайте StopCov.

Выписаны за сутки 603 человек, за все время - 351 747. Умерли за сутки 19 пациентов, с начала пандемии - 5 316.

Показатель инфицирования составил за сутки – 3,53%, за последние 14 дней – 2,59%.

В карантине находятся 54 человека, в стационарах наблюдаются 2 669, в ковид-гостиницах остается 561 человек.

Ранее сообщалось, что в Грузии подтверждены случаи заражения дельта-штаммом, который становится доминирующим во многих странах и ведет к новым всплескам заболеваемости.