Парагвай получил новую партию российской антикоронавирусной вакцины

Очередная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Парагвай, - пишет на своем сайте газета La Prensa Libre.

Партию из 200 тыс доз вакцины принимал министр здравоохранения республики Хулио Борба, отметивший, что завтра правительство сообщит, как будут распределяться полученные дозы препарата в рамках вакцинации.

"У нас гарантированы поставки 1,4 млн доз препаратов от коронавируса", - сказал Борба, добавив, что доставка позволит значительно ускорить вакцинацию населения, передает РИА Новости.

Напомним, прививочная кампания в Парагвае проходит с 22 февраля, но идет очень медленно и неоднократно приостанавливалась из-за недостатка вакцин. Сейчас в стране с населением свыше 7 млн человек привито лишь чуть более 665 тыс человек.