В ДТП под Волгоградом пострадали 13 граждан Узбекистана

Утром в среду на трассе Волгоград-Москва перевернулся микроавтобус, в результате пострадали 13 человек, в тяжелом состоянии четверо.

В пресс-службе главного управления МВД по Волгоградской области сообщили, что в транспорте находились 14 пассажиров, все - трудовые мигранты, ехавшие на работу на поля. Пострадали 13 мигрантов, документов ни у кого из них при себе не оказалось. По данным управления по вопросам миграции, мигранты являются уроженцами Узбекистана.

В больницу попали после аварии 12 человек - десять мужчин и две женщины.

"На текущий момент четыре человека находятся в тяжелом состоянии - их перевели в реанимацию. У двоих легкие травмы. У остальных - средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

У пострадавших диагностированы рваные раны лица и головы, переломы позвоночника, травмы живота.