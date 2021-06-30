Фура подтолкнула грузовик на "Тавриде"

Один человек пострадал в результате аварии с участием большегрузов DAF и MAN недалеко от района села Мичуринское на трассе "Таврида", информирует пресс-служба МВД России по Крыму.

Сообщается, что авария произошла около 4 часов утра. Водитель грузовика DAF с полуприцепом во время обгона врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль MAN с полуприцепом.

"В результате ДТП водитель автомобиля DAF получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

В настоящее время дорожные полицейский устанавливают все обстоятельства случившееся.