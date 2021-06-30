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Июль в Казахстане начнется с аномальной жары

Июль в Казахстане начнется с аномальной жары

Жара под 45 градусов ожидается в Казахстан в ближайшие трое суток, предупреждают синоптики.

Повышение температуры связано с выносом горячих и сухих воздушных масс из районов Ирана.

На севере, юге и в центре республики до конца недели прогнозируется до 25 градусов тепла ночью и до 44 градусов днем. На востоке страны прохладнее - ночью 12-20, днем 27-35, на западе по ночам 15-26 градусов, днем 28-36.

Кратковременные осадки возможны только на западе и северо-западе Казахстана, информирует Казгидромет.

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Вестник Кавказа

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