Вот во что превратили физулинское село Мусабейли ВС Армении (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своей официальной странице видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Мусабейли в Физулинском районе страны.

На видеокадрах сразу после проселочной дороги предстает то, что осталось от некогда процветающего крупного села – выжженная земля и изувеченные останки домов. Вокруг разбросаны предметы домашней утвари, от зданий остались лишь фундаменты и зубья разрушенных стен.

Инфраструктура села полностью разрушена – нет ни коммуникаций, ни электроснабжения, ни следов деятельности людей – лишь выжженные поля.