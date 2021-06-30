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Вот во что превратили физулинское село Мусабейли ВС Армении (ВИДЕО)

Фото Минобороны Азербайджана
Фото Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своей официальной странице видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Мусабейли в Физулинском районе страны.

На видеокадрах сразу после проселочной дороги предстает то, что осталось от некогда процветающего крупного села – выжженная земля и изувеченные останки домов. Вокруг разбросаны предметы домашней утвари, от зданий остались лишь фундаменты и зубья разрушенных стен.

Инфраструктура села полностью разрушена – нет ни коммуникаций, ни электроснабжения, ни следов деятельности людей – лишь выжженные поля.

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Вестник Кавказа

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