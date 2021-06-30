Молния поразила канатку в Бакуриани

Молния ударила в канатную дорогу на горе Кохтагора в курортном поселке Бакуриани, информирует Компания развития горных курортов Грузии.

За ударом молнии последовал пожар, который был вскоре ликвидирован, передает "Новости-Грузия", уточняя, что в результате происшествия никто не пострадал.

Так как объект был спроектирован австрийской компанией, для подсчета суммы ущерба на место должны выехать представители иностранной компании. В настоящее время они уже проинформированы о случившемся.