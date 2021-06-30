Брат Кокорина задержан за драку в ресторане

Полиция в Москве задержала младшего брата российского футболиста Александра Кокорина Кирилла Кокорина за пьяную драку в ресторане.

"Было установлено, что Кокорин-младший вместе с приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытались пройти в один из ресторанов в центре Москвы, однако сотрудники отказались впускать их в помещение из-за отсутствия у них QR-кодов. На этой почве между молодыми людьми и персоналом заведения возник конфликт, переросший в драку", - сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.

Кирилл Кокорин задержан и находится в отделе МВД России по Пресненскому району Москвы. Может быть возбуждено уголовное дело о хулиганстве.