Россияне подготовили для Путина миллион вопросов

Общее число обращений, подготовленных россиянами для президента России в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", превысило один миллион. Так, по данным телеканала "Россия-24" это число составляет 1 256 048 вопросов.

Уточняется, что 658 183 обращений поступило через кол-центр. Россияне задали 331 070 вопроса при помощи СМС или ММС, 129 336 через сайт программы и 103 972 через мобильное приложение "Москва-Путину", еще 33 487 обращений поступило через соцсети.

По данным телеканала, самая популярная тема – вакцинация и борьба с коронавирусной инфекцией.