Крым будет сотрудничать с Никарагуа

В Никарагуа с визитом находится делегация Крыма, которую возглавляет заместитель председателя совета министров региона Георгий Мурадов, в числе участников - министр финансов полуострова Ирина Кивико. Планируется, что сегодня министерство иностранных дел Никарагуа и совет министров Республики Крым подпишут соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве, - сообщил советник президента Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо.

"Мы собираемся... работать над тем, чтобы в краткосрочной перспективе можно было установить связь с никарагуанскими компаниями, чтобы наладить деловые связи и начать торговлю между этим регионом и нашей страной", - заявил Ортега Мурильо по итогам встречи с крымской делегацией, передает РИА Новости.

Двустороннее сотрудничество с Россией можно укрепить путем установления прямых торговых отношений с Крымом: у региона высокий уровень развития в сферах сельского хозяйства и туризма, а также реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, - отметил Ортега Мурильо, добавив, что Крым может стать новым рынком для никарагуанских продуктов - кофе, какао, сигар, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных.