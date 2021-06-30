Врач рассказала, какие таблетки нельзя пить перед вакцинацией

К прививке нужно правильно готовиться, сообщила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Ольга Кашубина.

Она рекомендовала назначать первую прививку от коронавируса на свободный день. "Моя рекомендация: постараться вакцинироваться в пятницу, либо какой-нибудь не очень напряженный день, исходя из того, что могут быть какие-то побочные реакции", - отметила Кашубина.

Кто-то переносит вакцинацию легко, у кого-то поднимается температура и ломит тело, поэтому лучше в день прививки полежать и проанализировать свои ощущения. По словам врача, по реакции на первую дозу, можно предположить, какой реакции ждать после второй дозы препарата.

"Есть такая старая рекомендация: перед любыми прививками применять средства против аллергии, якобы это помогает переносить вакцинацию. Не надо так делать, это плохой совет", - подчеркнула специалист.