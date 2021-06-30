Опрос: россияне высказались о ревакцинации

Большинство россиян, ранее прививавшихся от коронавируса нового типа, согласны пройти повторную процедуру вакцинации в соответствии с рекомендациями Минздрава, говорится в исследование сервиса Superjob.

Так, согласно мнению более чем 78% процентов опрошенных, ревакцинироваться действительно необходимо.

Далее, 43% выразили уверенность в том, что однозначно пройдут повторную процедуру. Засомневались в необходимости ревакцинации 22% респондентов, передает РБК, отмечая, что категорически против были 6% участников опроса.