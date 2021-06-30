В России принят закон, защищающий минимальный доход должников

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода россиян от списания за долги. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве". Согласно документу, должник получает право обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении минимального ежемесячного дохода. После этого банк лишится права списывать в счет долга средства с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.

Ожидается, что этот закон обеспечит дополнительную социальную защиту для социально уязвимых категорий граждан.

Гарантированный минимальный доход - это пенсия, стипендия, минимальный размер оплаты труда, социальные пособия.