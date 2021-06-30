В ДТП на Кубани погибли пять человек

Сегодня утром на автотрассе Краснодар - Темрюк столкнулись три легковушки, погибли пять человек.

ДТП произошло около 07:30 мск неподалеку от станицы Новомышастовская в Красноармейском районе. В столкнувшихся трех автомобилях было 11 человек, - передает "Интерфакс".

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Органами прокуратуры края организована проверка по факту ДТП напротив Новомышастовской птицефабрики, в районе станицы Новомышастовская", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, двигавшегося со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани, не убедившись в безопасности своего манёвра, выехал на полосу встречного движения, где произошло по касательной столкновение с автомобилем Hyundai и лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2112.

"В автомобиле ВАЗ-2112 погибли четыре человека, одна пассажирка госпитализирована, в Toyota погиб один человек", - уточнил собеседник агентства.

Данные о состоянии выживших уточняются.