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На трассе "Дон" столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие

На трассе &quot;Дон&quot; столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие

В Ростовской области на автомобильной трассе М-4 ранним утром в среду случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.

"В Аксайском районе водитель 1974 года рождения, управляя автобусом Mercedes, следуя из Крыма в Тольятти, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем Iveco", - пояснили правоохранители.

В результате аварии пострадали двое - второй водитель автобуса и экскурсовод.

Все пассажиры автобуса (44 человека) доставлены в ближайшую гостиницу на трассе "Дон".

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Вестник Кавказа

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