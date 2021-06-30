На трассе "Дон" столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие

В Ростовской области на автомобильной трассе М-4 ранним утром в среду случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.

"В Аксайском районе водитель 1974 года рождения, управляя автобусом Mercedes, следуя из Крыма в Тольятти, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем Iveco", - пояснили правоохранители.

В результате аварии пострадали двое - второй водитель автобуса и экскурсовод.

Все пассажиры автобуса (44 человека) доставлены в ближайшую гостиницу на трассе "Дон".