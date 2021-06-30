Психолог: в конфликте нельзя говорить слово "успокойся"

Конфликтолог и социальный психолог Ирина Баржак рассказала в интервью радио Sputnik, как научиться понижать градус спора.

На отдыхе или в гостях нужно вести себя вежливо и с уважением относиться к традициям этого места или региона, напомнила психолог.

Если скандал все-таки произошел, то нужно постараться успокоить оппонента, лучше всего использовать прием присоединения. "То есть надо предложить вместе найти выход из сложившейся ситуации. В тот момент, когда вы предлагаете человеку что-то обсудить и решить вместе, он перестает спорить. Не будет же он спорить сам с собой. Такой прием поможет снизить градус конфликта", - посоветовала Баржак.

Психолог подчеркнула, что ни в коем случае не стоит использовать во время выяснения отношений слово "успокойся".

"Если вы понимаете, что человек возбужден, кричит и так далее, то самое ужасное, что ему можно сказать – это "успокойся". Это все равно, что подкинуть дров в костер. Любой синоним слова "успокойся" будет только провоцировать конфликт", - отметила специалист.