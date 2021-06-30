Вильфанд: погода в июле в Москве будет неоднородной

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз погоды на июль в Москве.

Он напомнил, что в мае погода в столичном регионе была неоднородной. "Июнь начинался с заморозков, потом потеплело, в начале второй декады опять похолодало. Начиная с 18 июня - уже жаркая погода, сейчас опять понижение. И вот такой режим неоднородной погоды будет и в июле", - сообщил он.

По мнению синоптика, в июле ожидается как холодная, так и жаркая погода. "Июль будет неоднородным, но среднемесячная температура выше нормы прогнозируется", - отметил Вильфанд.

Нормой для июля в Москве считается температура в 18,3 градуса - с учетом дневных и ночных температур.