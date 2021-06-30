Онищенко: острой необходимости в вакцинации детей от COVD-19 нет

Пока в России нет нужды в вакцинация от коронавируса детей и подростков, заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Сейчас этот вопрос обсуждается. Я считаю, что пока острой необходимости в этом нет - это мое мнение. В структуре заболевших я не вижу преобладания детского населения", - рассказал Онищенко, пишет ТАСС.

Он отметил, что для вакцинации детей "нужна немножко другая вакцина".

По его словам, вопрос детской вакцинации не имеет однозначного ответа, он требует тщательного экспертного обсуждения. "Все идет к тому, что сейчас все больше и больше заболевает детей. Как правило, уже склоняется большинство [экспертного] сообщества к тому, что нужно это делать", - добавил Онищенко.

В России детская вакцина от коронавируса центра Гамалеи может быть зарегистрирована 15-20 сентября.