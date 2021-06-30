США завершат вывод войск из Афганистана в ближайшие дни

Процесс вывода американских военных из Афганистана может завершиться в ближайшие дни, рассказал телеканалу CNN представитель Пентагона.

"Эта неделя может стать критической в деле вывода войск и завершения процесса их возвращения", - сообщил источники из числа официальных лиц министерства обороны США.

Ранее анонсировался полный вывод войск США из Афганистана до 11 сентября.

При этом вывод не коснется примерно тысячи военнослужащих, они останутся, чтобы обеспечивать безопасность посольства США в Кабуле и аэропорта города.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, вывод американских войск не обязательно будет означать окончание миссии НАТО в Афганистане.

Американская разведка сообщает, что талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) наступают по всей стране и вскоре могут захватить власть.