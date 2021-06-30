Российские вузы получили рекомендацию провести выпускные онлайн

В министерстве науки и высшего образования РФ считают, что выпускные в вузах России в этом году следует провести онлайн.

«Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне», - сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Министр призвал ректоров вузов взять этот вопрос на контроль и «вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата», чтобы не разочаровать выпускников.

Всероссийский онлайн-выпускной, организованный Минобрнауки, состоится 10 июля.