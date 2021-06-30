Греция стала пускать россиян исключительно по справке о ПЦР-тесте

В Греции с 30 июня меняется порядок въезда для россиян - с этого дня каждый прибывающий из России пассажир старше 12 лет обязан должны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда или экспресс-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов.

"Для пассажиров из России обязателен отрицательный тест для вакцинированных людей", - отметили в управлении гражданской авиации Греции.

Справка об отсутствии коронавируса может быть на русском языке.

Отныне Греция не признает российские сертификаты о вакцинации. Также не действуют справки на наличие антител и о перенесенном заболевании.

В аэропорту прибытия все россияне проходят обязательное бесплатное тестирование - ждать результата нужно не более 15 минут. Если экспресс-тест дал положительный результат, турист сдает мазок на ПЦР и проходит 10-дневный карантин. По результатам ПЦР-теста карантин может был закончен досрочно.

Для посадки на самолет в Грецию необходимо иметь специальный QR-код - для его получения нужно не позднее чем за сутки до въезда заполнить анкету на travel.gov.gr.