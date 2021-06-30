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На фестивале в Дагестане представили свадебные обряды народов Кавказа 

На фестивале в Дагестане представили свадебные обряды народов Кавказа 

В рамках фестиваля народного творчества "Обряды и традиции России" прошло представление свадебных обрядов народов Кавказа "Праздник поколений", сообщает пресс-служба РДНТ.

В торжественной церемонии приняли участие ансамбли, мастера и исполнители из КЧР, КБР, Ингушетии, Северной Осетии, Чечни, Дагестана и Ставрополья.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля также прошла выставка национального костюма "Традиции и современность".

Подчеркивается, что в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе фестиваль прошел в онлайн-формате.

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Вестник Кавказа

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