Москвичам пообещали прохладный день

В среду в Москве ожидается облачная погода, воздух прогреется до 23 градусов, сообщают синоптики.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в ложбине циклона. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла, по области - от плюс 18 до плюс 23 градусов", - говорится на портале "Метеоновости".

Ветер в порывах может достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление пониженное - 742 мм ртутного столба.