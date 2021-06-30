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Стало известно, чего нельзя делать сразу после вакцинации от коронавируса

Стало известно, чего нельзя делать сразу после вакцинации от коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса.

Отмечается, что у некоторых граждан прививка может вызвать гриппоподобный синдром. "Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть - это нормально. Допускается симптоматическая терапия - можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства", - сказано на сайте ведомства.

В первые три дня после вакцинации можно принимать душ, но нельзя ходить в баню, также не стоит допускать интенсивных физических нагрузок.

"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом", - напомнили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве заверили, что вакцинация никак не мешает беременности или здоровью нерожавших женщин.

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Вестник Кавказа

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