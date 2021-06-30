Стало известно, чего нельзя делать сразу после вакцинации от коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса.

Отмечается, что у некоторых граждан прививка может вызвать гриппоподобный синдром. "Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть - это нормально. Допускается симптоматическая терапия - можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства", - сказано на сайте ведомства.

В первые три дня после вакцинации можно принимать душ, но нельзя ходить в баню, также не стоит допускать интенсивных физических нагрузок.

"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом", - напомнили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве заверили, что вакцинация никак не мешает беременности или здоровью нерожавших женщин.