В Казахстане случился резкий рост заболеваемости коронавирусом

В Казахстане за минувшие сутки выявили 2 016 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Минздрав республики. Накануне был выявлен 1 321 случай.

Рост заболеваемости отмечается, прежде всего в столице - в Нур-Султане коронавирус нашли у 678 человек. Также лидерами по заболеваемости стали Карагандинская область - 302, Алматы – 253, Западно-Казахстанская область - 126 и Шымкенте 103.

Общее число заражений в Казахстане с начала пандемии достигло 423 137 случаев.

За сутки в Казахстане умерли 13 пациентов с коронавирусом, из них четыре- в Нур-Султане. Общее число жертв COVID-19 - 4 349 человек, от пневмонии с признаками коронавируса умерли в республике 3 446 пациентов.