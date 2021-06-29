Грузинский полузащитник сменит тбилисское "Динамо" на московское

Московское "Динамо" намерено усилиться полузащитником тбилисского "Динамо" Лукой Гагнидзе.

По данным источника, в настоящее время 18-летний хавбек находится в Риме, в одной из клиник которого пройдет медицинский осмотр перед трансфером, утверждает Goal.ge.

Ожидается, что московское "Динамо", подписав игрока", отдаст его тбилисскому "Динамо" в аренду до зимы.

Напомним, в текущем сезоне Гагнидзе провел за "Динамо" 14 матчей в чемпионате Грузии, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами.