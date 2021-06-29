Евро-2020: итоги заключительного дня 1/8 финала

Во вторник, 29 июня, матчами Англия – Германия и Швеция – Украина завершилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Открывала программу семнадцатого игрового дня Евро-2020 встреча на лондонском стадионе "Уэмбли", где сборная Англии принимала команду Германии.

Счет в матче был открыт лишь на 75-й минуте – отличился полузащитник англичан Рахим Стерлинг. А на 86-й минуте нападающий Харри Кейн отправил еще один мяч в сетку ворот немецкой команды, установив тем самым окончательный результат – 2:0 в пользу Англии.

Победа над Германией стала для англичан первой в плей-офф крупного турнира (Евро или чемпионат мира) начиная с 1966 года. Тогда англичане сумели победить сборную Западной Германии в финале чемпионата мира. Примечательно, что на Евро-2020 подопечные Гарета Саутгейта провели на данный момент 4 матча и ни разу не пропустили. В группе англичане обыграли Чехию (1:0) и Хорватию (1:) и сыграли вничью с Шотландией (0:0). ЧМ-1966 года сборная Англии также начала с четырех сухих матчей и в итоге стала победительницей турнира.

Закрывал стадию 1/8 финала матч Швеция - Украина. Игра проходила на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго.

Основное время закончилось вничью 1:1. На гол, забитый на 27-й минуте украинским полузащитником Александром Зинченко, шведы ответили точным ударом Эмиля Форсберга на 43-й минуте. Игра перетекла в дополнительное время.

На 99-й минуте овертайма шведы остались в меньшинстве – с поля был удален защитник Маркус Даниэльссон. Казалось, игра идет к серии пенальти, но на 121-й минуте нападающий Артем Довбик замкнул с фланга подачу Зинченко и принес Украине победу.

Благодаря этой победе сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Это произошло впервые в истории независимой Украины. В 1/4 финала команда Андрея Шевченко сыграет со сборной Англии. Матч состоится в Риме 3 июля.