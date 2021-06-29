Евро-2020: Украина переиграла Швецию и вышла в 1/4 финала

Только что на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Швеции и Украины. Победу со счетом 2:1 одержали украинцы.

Основное время матча закончилось вничью 1:1, а в дополнительные 30 минут сильнее оказалась украинская команда.

Таким образом, в 1/4 финала вышла сборная Украина. В четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко сыграют с командой Англии. Матч пройдет в Риме 3 июля.