Десятый Tbilisi Marathon состоится в столице Грузии осенью

Масштабный забег Tbilisi Marathon пройдет 26 сентября в столице Грузии, об этом пишут организаторы на странице мероприятия в Facebook.

Участники традиционно побегут по центральным улицам Тбилиси. Старт и финиш – на территории у первой школы на проспекте Шота Руставели.

Мероприятие, как и раньше, будет благотворительным. Для участия в марафоне при регистрации до конца августа на дистанцию 10 км надо заплатить 25 лари (порядка $7,9), на дистанцию 21,1 км – 30 лари ($9,5). Затем стоимость подорожает до 35 лари (порядка $11,1) и 40 лари ($12,7). Дети бегут бесплатно.

Если марафон придется отменить по не зависящим от организаторов причинам, то регистрационный взнос вернуть не получится: все средства все равно перечислят бенефициарам.